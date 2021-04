All’andata finì 2 a 1 per il Manchester City. Nonostante i favori del pronostico, quindi, il Borussia Dortmund ha tutte le carte in regola per provare a mettere in difficoltà la squadra di Pep Guardiola, tra le favoritissime per la vittoria finale della Champions League. Queste le scelte di formazione dei due allenatori:

Borussia Dortmund-Manchester City, le formazioni ufficiali

BORUSSIA DORTMUND (4-4-2)

Hitz; Knauff, Akandji, Hummels, Morey; Can, Bellingham, Dahoud, Guerreiro; Haaland, Reus

MANCHESTER CITY (4-3-3)

Ederson; Walker, Stones, Ruben Dias, Zinchenko; Rodri, De Bruyne, Gündogan; Mahrez, Foden, Bernardo Silva.