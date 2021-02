Borussia Dortmund, niente Champions per Thomas Delaney: resta con la moglie per la nascita del primogenito

Il Borussia Dortmund è partito questa mattina verso Siviglia per disputare la gara di Champions League valida per l’andata degli ottavi di finale del torneo. La squadra tedesca, dopo la strigliata del bomber Haaland, spera di ottenere un risultato positivo.

Per farlo, però, non potrà probabilmente contare su Thomas Delaney. Il centrocampista danese, infatti, è rimasto in Germania per assistere la moglie, in attesa del loro primo figlio. Mister Terzic, come mostrato pure sui social dal club tedesco, dovrà dunque rinunciare al calciatore classe 1991 così come a Burki, Zagadou e Thorgan Hazard. Thomas Meunier invece sarà regolarmente a disposizione.

Dalle informazioni rilasciate dal Borussia Dortmund, Delaney proverà a raggiungere il gruppo nelle prossime ore nel caso in cui le vicende in famiglia si dovessero risolvere prima del previsto.