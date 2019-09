Borussia Dortmund, Reus non ha dubbi: “Messi è il migliore al mondo”

La Champions League si prepara a vivere una nuova intensa stagione. Tra le sfide più attese ci sarà quella tra il Barcellona ed il Borussia Dortmund. Tra i gialloneri non mancherà Marco Reus, vero punto di forza dei vicecampioni di Germania. Proprio il fuoriclasse tedesco ha omaggiato Leo Messi, il grande avversario blaugrana: “Indubbiamente è il miglior giocatore al mondo. Sarei felice di poter giocare contro di lui, anche se è ancora in dubbio per l’infortunio. È chiaro che il Barcellona ne guadagnerebbe con la sua presenza, ma sarebbe una bella sfida. Messi è davvero il numero uno al mondo”.