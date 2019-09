Borussia Dortmund, Witsel sfida il Barcellona: “Possiamo batterli. Dobbiamo crederci. E a casa nostra…”

Emozionato ma anche carico. Axel Witsel è pronto al primo confronto di Champions League del suo Borussia Dortmund contro il Barcellona. Primo turno del girone molto complicato ma non impossibile, almeno stando alle dichiarazioni del calciatore belga.

Il centrocampista, come riporta il sito ufficiale della Bundesliga, ha parlato della sfida di martedì sera, ammettendo di essere pronto al match e a stupire.

VINCERE – Inserite nello stesso girone dell’Inter, Borussia Dortmund e Barcellona si giocheranno insieme ai nerazzurri, con ogni probabilità, il passaggio del raggruppamento. Ecco perché la prima partita, soprattutto davanti al pubblico amico, diventa fondamentale per i tedeschi: “Per me sarà la prima volta che affronto il Barcellona”, ha detto Witsel. “Sarà una partita difficile perché è il Barcellona e sappiamo il loro valore. Ma dobbiamo crederci, giocare duro, prepararci per il match come se fosse ‘solo’ un’altra partita della Bundesliga e dare tutto in campo. E a casa nostra… Beh, penso che in casa possiamo batterli“.