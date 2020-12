Borussia Monchengladbach-Inter diretta e streaming, dove vedere il match oggi

Borussia Monchengladbach-Inter si gioca questa sera martedì 1 dicembre 2020 alle 21.00 la sfida di Champions League valida per la quinta giornata del girone. Gara da dentro o fuori per la squadra di Antonio Conte chiamata a vincere contro i tedeschi e sperare anche in risultati favorevoli sugli altri campi.

Borussia Monchengladbach-Inter, le probabili formazioni

Prima nel girone, il Borussia vedrà come schieramento Sommer; Lainer, Ginter, Jantschke, Wendt; Neuhaus, Kramer; Lazaro, Stindl, Thuram; Plea. L’Inter, dal canto suo, proverà ad imporsi con Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lukaku, Lautaro Martinez.

BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH (4-2-3-1): Sommer; Lainer, Ginter, Jantschke, Wendt; Neuhaus, Kramer; Lazaro, Stindl, Thuram; Plea.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lukaku, Lautaro Martinez.

Dove vedere il match in diretta e streaming

Borussia Monchengladbach-Inter si disputerà questa sera martedì 1 dicembre 2020 nel palcoscenico del Borussia Park a Monchengladbach. Il fischio d’inizio della partita è in programma alle ore 21.00. La sfida potrà essere seguita in diretta televisiva su Sky, esattamente sui canali Sky Sport Football (numero 203 del satellite) e Sky Sport (satellite e digitale terrestre). Non è prevista la copertura dell’evento in chiaro.

Chi preferisse vedere la gara tra i tedeschi e i nerazzurri potrà farlo anche in streaming. La gara sarà visibile per gli abbonati Sky attraverso Sky Go. C’è inoltre anche la soluzione Now Tv, il servizio di streaming live e on demand della tv satellitare, che offre la visione anche delle gare di Champions League se si acquista uno dei pacchetti offerti.

Per tutti i tifosi e appassionati la visione dell’evento sarà possibile anche su pc e notebook, collegandosi con i siti ufficiali delle piattaforme, e su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando le rispettive applicazioni per sistemi iOS e Android.