Busquets migliore in campo di Napoli-Barcellona, ma Dugarry non perdona: “Sembrava mio padre…”

Sergio Busquets migliore in campo per la UEFA nel match di Champions League tra Napoli e Barcellona. Un premio che viene anche confermato dalle statistiche individuale del giocatore ma che non trova molto d’accordo l’ex giocatore francese Christophe Dugarry.

A far parlare, infatti, le sue parole contro la decisione di premiarlo col trofeo che da questa edizione viene assegnato al miglior in campo di ogni partita a partire appunto dalla sfida degli ottavi di finale: “Busquets migliore in campo? La partita di Busquets è stata disgustosa, così come il match in generale. Busquests ha giocato come avrebbe giocato mio padre…“. Questa la sentenza di Dugarry ripresa da tutti i media francesi. Nonostante il passaggio filtrante che ha dato il là all’azione del pareggio blaugrana, dunque, la prova dello spagnolo non è piaciuta all’ex calciatore che non ha fatto nulla per non mostrare il proprio disappunto.