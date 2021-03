Calcagno: “La nuova Champions League deve preservare gli equilibri. Troppe partite sono un rischio”

Il presidente dell’AIC Umberto Calcagno ha preso la parola ai microfoni di GR Parlamento dove ha parlato del nuovo progetto legato alla Champions League: “Il fatto che la Champions generi nuove risorse è un bene per tutti, mi auguro che vengano redistribuite. La nuova organizzazione sarà un momento fondamentale che condizionerà un’intera generazione – afferma il presidente dell’AIC – . Ma a noi preoccupa il problema dei calendari troppo fitti, perché i top player rischieranno di non poter essere utilizzati come a noi piacerebbe all’interno dei campionati nazionali. Dobbiamo preservare l’equilibrio non solo economico ma anche sportivo: avere una Champions League con molte partite, unite alle competizioni delle nazionali, è un rischio. Deve essere un interesse condiviso per il bene di tutti”.