Calhanoglu spegne la crisi dell’Inter e stende il Barça. Napoli umilia l’Ajax

Serata magica per le italiane in Champions League

Serata magica per le squadre italiane in Champions League. Roboante vittoria del Napoli ad Amsterdam contro l'Ajax per 6-1 e successo scaccia crisi dell'Inter cha a San Siro ha battuto il Barcellona per 1-0. In Olanda non c'è partita: sblocca subito Kudus ma Raspadori pareggia al 18'. Di Lorenzo firma il sorpasso e Zielinski cala il tris prima dell'intervallo. A inizio ripresa segna ancora Raspadori, poi anche Kvaratskhelia e Simeone. Nel finale rosso a Tadic. Napoli a punteggio pieno dopo tre partite di Champions League.