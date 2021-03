Cambiasso controcorrente: “Eliminazione Juventus? Diamo merito al Porto”

L’ex calciatore dell’Inter Esteban Cambiasso ha parlato negli studi di Sky Sport, tornando sull’eliminazione della Juventus dalla Champions League per mano del Porto. E’ proprio alla squadra portoghese che l’argentino riconosce i meriti e quindi anche la principale causa dell’addio della Juventus alla Champions: “Bisogna dare valore anche agli altri e tendenzialmente sia in Champions che in Europa League dobbiamo farlo – spiega Cambiasso a Sky Sport -. L’Ajax due anni fa e il Lione l’anno scorso avevano fatto bene, così come il Porto ieri, in 10 ha giocato molto bene, disputando una grandissima partita. Noi pensiamo a dare le colpe, ma dobbiamo fare i complimenti alla squadra di Conceicao che in 180 minuti ha meritato sul campo il passaggio del turno”. Anche in questa occasione però le polemiche non sembrano destinate a terminare nell’immediato, nonostante non si possa più porre rimedio all’eliminazione della Juventus dalla Champions League.