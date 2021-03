Cambiasso: “Se Zidane ‘si vendesse’ meglio si parlerebbe di uno dei migliori nella storia. All’Atalanta è mancato… il Papu”

Niente da fare per l’Atalanta di Gian Piero Gasperini che esce dalla Champions League agli ottavi di finale dopo il doppio confronto con il Real Madrdi di Zinedine Zidane. Ed è proprio del tecnico blancos che Esteban Cambiasso, ex storico centrocampista dell’Inter, ha parlato negli studi di Sky esaltandone le doti da allenatore. Ma non solo. Il Cuchu ha dato un suo giudizio su cosa è mancato alla Dea per avere la meglio sui rivali.

Cambiasso: tra Zidane e… Papu Gomez

“Lui ha due problemi. Uno: la grandezza che ha avuto da calciatore. E due: il suo low profile”, ha detto Cambiasso su Zidane. “Penso che se si vendesse meglio saremo qui a parlare di uno degli allenatori più grandi della storia. Dopo tre Champions vinte ragioniamo sul fatto che si sia migliorato”.

Un pensiero, poi, anche all’Atalanta e a ciò che è mancato nel doppio confronto: “Le scelte ti fanno essere più forte da una parte e meno dall’altra. Secondo me, è mancata la velocità di pensiero e, in tal senso, il giocatore che ha questa dote è il Papu Gomez. È vero che l’Atalanta ha fatto una grande partita all’andata, però io voglio sottolineare che il Real non ha sottovalutato mai la Dea. Rendiamo atto ai nerazzurri che sono diventati una realtà per meriti propri”.