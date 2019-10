Candreva esalta Conte: “È l’allenatore migliore al mondo”

Fondamentale vittoria, quella ottenuta ieri sera dall’Inter contro il Borussia Dortmund. I nerazzurri, nella terza giornata della fase a gironi di Champions League, si sono imposti per 2-0, rilanciandosi in chiave qualificazione. Tra i protagonisti del match Antonio Candreva, autore della seconda rete. Queste le sue parole dopo il triplice fischio finale.

CONTE – “Siamo fortunati ad avere l’allenatore più forte che esista. Ora siamo felici, scendiamo in campo con il sorriso dopo aver lavorato duramente in settimana. In quale posizione mi trovo meglio? L’importante è fare bene per la squadra”.