Capello a Napoli e Atalanta: “Barcellona in crisi. Ecco come battere il PSG”

Si avvicina il ritorno della Champions League. Gli occhi sono puntati anche sulle italiane. La Juventus deve rimontare il Lione dopo la sconfitta nella gara di andata degli ottavi di finale, mentre il Napoli è chiamato all’impresa in casa del Barcellona a causa del pari rimediato al San Paolo. Già qualificata ai quarti di finale l’Atalanta che dovrà vedersela contro il Paris Saint-Germain.

LE PAROLE DI CAPELLO

Fabio Capello ha provato a fare le carte a partenopei e bergamaschi. Queste le sue parole a Radio Rai: “Il Barcellona di quest’ultimo periodo è in grande difficoltà, soprattutto quando deve difendere. Il Napoli è una squadra ben organizzata e penso che possa mettere in seria difficoltà i blaugrana: spero che la forma resti questa per altre settimane. La squadra di Gasperini conosce il suo valore, hanno voglia, insieme alla città, di fare grandi cose. Il lockdown li ha fatti compattare ancora di più. Corrono e vanno a mille. Anche il Sassuolo va benissimo. Queste squadre interpretano il calcio in maniera moderna e vanno direttamente verso la porta. Il PSG non è un avversario facile da affrontare, Mbappé e Neymar sono fortissimi nell’uno contro uno, sarà difficile fermarli. Dipende molto da come i francesi arriveranno alla sfida. Con il vigore fisico l’Atalanta potrà mettere in difficoltà il Paris Saint Germain”.