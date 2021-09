Capello avverte: “La Juventus ha giocato per partecipare e non per vincere”

Fabio Capello è convinto che la Juventus debba e possa cambiare rotta

La Juventus è chiamata al riscatto dopo una partenza non esaltante in campionato. Il test odierno è di quelli davvero complicati, dato che i bianconeri troveranno sulla loro strada il Chelsea. Le aspettative sono elevate. La pensa così Fabio Capello. Queste le parole dell'ex tecnico ai microfoni di Sky Sport: "Dalla Juventus mi aspetto attenzione e velocità perché contro il Chelsea rischi di prendere contropiedi decisivi con Lukaku. A loro manca un giocatore fondamentale come Kante. Dalla Juve voglio vedere pressione e determinazione: finora hanno giocato per partecipare e non per vincere. Forse la squadra ha pensato che Allegri risolvesse tutto con la bacchetta magica".