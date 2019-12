Capello bacchetta Lukaku: “Non può sbagliare tre volte davanti al portiere…”

Niente da fare l’Inter di Antonio Conte. La sconfitta contro il Barcellona condanna i nerazzurri all’Europa League. Chance sprecata per la milanese che paga caro i tanti errori e le doti tecniche degli avversari, seppur con tante assenze nella formazione.

L’ex ct e allenatore Fabio Capello, però, presente negli studi di Sky Sport, ha trovato il maggior ‘colpevole’ tra le fila nerazzurre: Romelu Lukaku. L’attaccante belga, a detta del mister, è stato troppo impreciso davanti alla porta sprecando occasioni che avrebbero cambiato il match: “Lukaku non può presentarsi tre volte davanti al portiere e non riuscire mai a segnare”, ha detto Capello: “L’Inter ha pagato caro questi regali del belga, contro una squadra che ha qualità come il Barcellona poi… Sono state davvero troppe le occasioni sbagliate dai nerazzurri, contro avversari di questa qualità non ti puoi rilassare”.