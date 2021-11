Capello duro con la Juventus: “Il Chelsea le ha dato una lezione di calcio”

L'ex mister dopo il poker subito dalla Vecchia Signora ad opera dei Blues in Coppa

I bianconeri sono stati sconfitti pesantemente dalla squadra di Londra e hanno mostrato grandi difficoltà davanti ai campioni in carica. Capello non ha fatto giri di parole per descrivere quanto accaduto nella notte do Coppa: "Vediamo giocare il Liverpool sempre in verticale con la massima velocità. E questa volta abbiamo visto il Chelsea che gioca pochissimo la palla indietro o ripartendo da basso. Sono due allenatori tedeschi e forse dobbiamo imparare da loro per giocare un calcio più tonico e veloce", il pensiero dell'ex mister. "In Italia questo calcio non esiste più e se non cambiamo avremo sempre delle difficoltà. Quando c'è grande intensità e agonismo e non vieni fermato per una spintarella diventa difficile, perché ci si allena sui ritmi troppo blandi e alla fine si fanno queste figure in Europa".