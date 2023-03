Capello gioca i quarti di Champions: “Ecco chi passerà tra Inter, Milan e Napoli”

Fabio Capello , ex allenatore di Milan, Juve e Roma, tra le altre, ha parlato anche dei quarti di finale di Champions League e del sorteggio che ha accoppiato l'Inter con il Benfica ma anche il Milan contro il Napoli.

Per l'ex tecnico pochi dubbi su come andrà la super sfida tra le due italiane: "Passa il Napoli. Però attenzione: molto dipenderà dallo stato di forma di Theo e Leao a metà aprile. Quei due possono far saltare qualsiasi pronostico, spezzare equilibri", ha detto Capello al Corriere dello Sport.