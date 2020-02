Capello: “Il Napoli? Può giocarsela alla pari con il Barcellona”

Cresce l’attesa per la sfida tra Napoli e Barcellona, in programma martedì prossimo al San Paolo e valevole per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. Degli azzurri, a Sky Sport, ha parlato il tecnico Fabio Capello.

NAPOLI – “I partenopei hanno trovato un’identità, Gattuso sta facendo un ottimo lavoro e ha fatto bene a lasciare a casa chi non si allena bene. Se non ti alleni al meglio, non puoi giocare bene. Il Barcellona ha molta qualità e può contare su giocatori geniali che possono metterti in difficoltà in qualsiasi momento, ma penso che il Napoli possa giocarsela alla pari”.

NAPOLI, PRONTO IL COLPO IN DIFESA