Capello: “Inter se va in finale può dare fastidio a Real o City. Ecco perché”

PARERE - "Ai giocatori del Milan direi che abbiamo sbagliato la prima, che non devono più pensarci ma ricordarsi gli errori commessi nella gara di ritorno. Nella prima parte ci sono stati degli errori madornali. Fossi Inzaghi farei i complimenti alla squadra soprattutto per il primo tempo, giravano bene la palla e hanno segnato", ha detto Capello. "Poi nel secondo tempo si sono un po' seduti. La qualificazione? Direi molto vicina per l'Inter, se giocherà con questa intensità potrà creare problemi anche all'avversaria eventuale della finale. Se il Milan parte sempre male, significa che Pioli non riesce a trovare le contromisure o forse sono le caratteristiche della squadra, col centrocampo che non è mai riuscito a trovare le misure".