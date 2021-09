Capello: “La partita contro il Liverpool servirà da lezione al Milan”

L'ex allenatore della squadra rossonera boccia la prestazione di Liverpool

L'ex allenatore del Milan, Fabio Capello, ha commentato la sconfitta dei rossoneri a Liverpool (2:3) nella prima partita della fase a gironi di Champions League. "Il Liverpool è stato molto veloce nel primo tempo e il Milan a sorpresa si è trovato in vantaggio. Una partita del genere sarà una grande lezione per il Milan. Non puoi giocare in Champions League così lentamente come nel primo tempo ", ha detto Capello a Sky.