Capello pizzica Conte: “All’Inter serviva qualità. Ha messo Eriksen nella posizione sbagliata…”

Non brilla l’Inter che anche nella seconda gara del proprio girone di Champions League non trova la vittoria e conclude sullo 0-0 la sfida contro lo Shakhtar Donetsk. Due pareggi in due gare per la squadra di Conte alla quale Fabio Capello, ex allenatore tra le altre di Juve e Roma, non risparmia qualche critica parlando ai microfoni di Sky Sport.

Capello: “All’Inter serviva qualità. Eriksen nella posizione sbagliata”

“Conte doveva dare più qualità alla squadra, soprattutto nei due centrocampisti”, ha affermato Capello analizzando l’undici che ha giocato in Coppa. “A dieci minuti dalla fine ha messo Eriksen, ma in una posizione in cui rendeva ancora meno rispetto al solito, giocando in una zona già intasata. Era meglio Eriksen alla Pirlo: serviva quello, perché gli attaccanti si muovevano in profondità ma il pallone non arrivava”.