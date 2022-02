Capello pizzica Inzaghi: “Inter, i cambi hanno fatto la differenza come al derby”

Il parere dell'ex mister

Non è bastata all'Inter un'ottima prestazione per ottenere un risultato positivo contro il Liverpool nell'andata degli ottavi di finale di Champions League. I Reds hanno saputo resistere alla pressione dei nerazzurri e alla fine colpire e vincere la sfida con uno 0-2 che potrebbe anche aver chiuso il discorso qualificazione nonostante il ritorno da giocare ad Anfield. Negli studi di SkySport, Fabio Capello ha analizzato il match trovando nei cambi, il fattore decisivo per il k.o. di San Siro.