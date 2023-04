Capello sicuro: “Tra Milan e Napoli è tutto aperto in Champions”

Dopo l'1-0 del Milan sul Napoli, per Fabio Capello è ancora tutto aperto per il passaggio del turno in Champions.

RITORNO - Non c'è un risultato scontato secondo il mister per quanto riguarda il match di ritorno che sancirà quale delle due squadre andrà poi a giocarsi la semifinale contro la vincente tra Inter e Benfica: "Ritorno? 50 e 50 e non per essere diplomatico. Penso davvero che sia tutto ancora aperto. Il Napoli ha la forza e la qualità per ribaltarla. Credo che l’assenza di Kim, per una squadra che dovrà attaccare, sia più pesante di quella di Anguissa. Il Milan dovrà essere bravo e coraggioso a ripartire e sfruttare gli spazi".