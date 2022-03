Capello stronca Donnarumma: “Eliminazione Psg da Champions è sua”

Il parere dell'ex mister sulla sfida tra Real Madrid e Psg

Notte di stelle, di gol ma soprattutto di polemiche. La vittoria del Real Madrid sul Paris Saint-Germain per 3-1 non passa certo inosservata. A far discutere l'errore di Donnarumma che ha riaperto le speranze dei madrileni dopo la vittoria parigina dell'andata. Pressato da Benzema , il portiere ha perso palla dando il là alla prima rete dei Blancos. Un'azione contestata dallo stesso estremo difensore e dai compagni ma che sa tanto di "papera".

Fabio Capello , presente negli studi di Sky Sport , ha commentato anche questa situazione senza mezze misure: "15 minuti di regalo da parte del Psg che aveva la partita in mano. Poi hanno voluto esagerare, volevano umiliare il Real Madrid a casa loro. Con un errore poi è tornato fuori, ed ha castigato i francesi. Ancelotti? Camavinga ha fatto giocare meglio il Real Madrid e l'avanzamento di Modric ha fatto sì che gli spagnoli riprendessero in mano il gioco. Carletto ha fatto le scelte giuste, ha letto bene la partita dando equilibrio alla squadra. Sono contento per Benzema, Ancelotti mi ha sempre detto che è molto forte: aveva ragione lui".

Un passaggio ancora sul Psg e su Donnarumma: "Quanto prendi sottogamba una partita e cerchi di irridere l'avversario fai poi dare di più agli avversari e sei mezzo morto. Per un allenatore poi è difficile riprendere la squadra. Quando le mie squadre si rilassavano mi arrabbiavo tantissimo. Non so come Donnarumma se la passerà a Parigi, l'eliminazione è sua. Quello di Benzema su di lui è fallo solo in Italia, non in Europa".