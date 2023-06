Capello verso City-Inter: “Guardiola? Facile col bancomat…”

Intervista a Repubblica per Fabio Capello in vista della finale di Champions League tra Manchester City e Inter di oggi. Il mister ha commentato i temi caldi della sfida sottolineando come i nerazzurri dovranno approcciare al match.

"Non mi piacciono le espressioni che sento. L’Inter non dovrà sfangarla col City. Dovrà giocarsela. Dovrà recuperare palla e aprire il gioco dalla parte opposta. Il City lo soffre. E in FA Cup dopo 25 minuti è calato. L’Inter è in condizione. Inzaghi ha fatto un bel lavoro", ha detto Capello. Ancora sul mister dei nerazzurri e le critiche ricevute: "Fa bene Inzaghi a non rispondere. Non c’è un solo modo giusto di giocare. Perché fare 20 passaggi se ne bastano 3? L’importante è mettere i giocatori in condizione di rendere".