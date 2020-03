Capolavoro Atalanta: è ai quarti! Ilicic poker, Valencia k.o. 4-3

Il capolavoro è riuscito. L’Atalanta non solo passa il turno, qualificandosi ai quarti di finale di Champions alla prima partecipazione. Dopo il 4-1 ottenuto a domicilio, i bergamaschi si impongono vincendo addirittura nel temibile Mestalla di Valencia per 4-3. Una prova di forza da grande squadra. La copertina spetta indubbiamente a Josip Ilicic, trascinatore devastante dei nerazzurri con ben quattro reti. E la squadra di Gian Piero Gasperini non si pone limiti, diventando una mina vagante interessante nella manifestazione europea.

LA GARA – L’avvio è da sogno per l’Atalanta: dopo 3 minuti i nerazzurri sono già in vantaggio grazie a Ilicic che prima si procura un rigore costringendo al fallo Diakhaby e poi realizza la massima punizione. Il Valencia non accusa il colpo e cerca con forza il pareggio. Sportiello si salva su Rodrigo con un ottimo intervento, ma non può nulla al 21′ su Gameiro che da due passi lo infila dopo un errore di Palomino. Sul finire dei primi 45 minuti, però, si ripete il copione dell’inizio gara: Diakhaby commette fallo di mano in area. Nuovo rigore e Ilicic non sbaglia neanche stavolta, portando avanti al riposo i suoi compagni. Al rientro in campo il Valencia sfiora il pari con Torres (decisivo ancora una volta Sportiello), mentre Freuler colpisce una clamorosa traversa. I padroni di casa arrivano al 2-2 ancora con Gameiro, bravo a insaccare di testa. La qualificazione sembra più vicina per l’Atalanta che si disunisce per qualche istante e al 68′ incassa il gol di Ferran Torres. Ma ancora una volta ci pensa Ilicic a firmare la rete del pareggio, stavolta con un mancino perfetto. E sempre lo sloveno mette la freccia e sigla un clamoroso 4-3.