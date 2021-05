Champions al Chelsea: Havertz castiga il Manchester City

I Blues conquistano per la seconda volta questo trofeo

Finale sorprendente in Champions League: il Chelsea sale sul tetto d'Europa, piegando a sorpresa il Manchester City . Decisiva una rete di Kai Havertz che sorprende la difesa dei Citizens sul finire di primo tempo. I Blues bissano così il successo del 2012 ottenuto in casa del Bayern Monaco.

Si va a folate nella prima parte di gara. Meglio il City nei primi 20', poi esce fuori il Chelsea che sfiora il gol in due occasioni con Werner. E' il preludio all'azione decisiva. Si parte dalla difesa con il rinvio di Mendy, che trova Mount, il quale a sua volta cerca di prima Werner. La punta crea il movimento per lo scatto di Havertz che arriva davanti al portiere Ederson, lo salta e segna. Il City torna in campo e prova a reagire rabbiosamente. Tuttavia l'infortunio di De Bruyne priva Guardiola di un uomo cruciale. La difesa di Tuchel è perfetta e di rimessa i Blues sfiorano il raddoppio. Il City spinge e per poco non trova il pari in extremis. Finisce 1-0 e il Chelsea è campione d'Europa.