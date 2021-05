Capolavoro Chelsea: schiantato il Real 2-0, i Blues sono in finale

I Blues conquistano il pass per l'atto finale al termine di una prestazione maiuscola

Missione compiuta per il Chelsea . I Blues conquistano la terza finale di Champions della loro storia. Curiosamente, anche in questa occasione, l'approdo all'ultimo atto avviene grazie a un allenatore subentrante: dopo Alan Grant e Roberto Di Matteo, tocca a Thomas Tuchel trascinare i londinesi nella partita più importante. Schiantato il Real Madrid , che cade a Stamford Bridge per 2-0.

Il Real prova a far valere il proprio fraseggio, ma le verticalizzazioni a tutto gas del Chelsea mettono in crisi la retroguardia dei Blancos. Ci prova Rudiger dalla distanza e si deve distendere Courtois. Risponde il Real con Benzema che calcia mettendo a giro sul secondo palo: vola Mendy che inventa un miracolo in tuffo. Sul ribaltamento di fronte, però, arriva il vantaggio dei Blues. Havertz riceve palla dallo scatenato Kanté e inventa un pallonetto che si ferma sulla traversa. La palla torna a Werner che insacca da un metro. Benzema prova a scuotere i suoi, ma Mendy fa buona guardia sul suo colpo di testa. Nella ripresa il Chelsea punge in contropiede, ma Courtois tiene a galla i suoi. Mount si divora un gol fatto a porta vuota, ma si riscatta nel finale quando Pulisic, imbeccato dal solito Kante, gli serve il pallone perfetto da spedire in rete.