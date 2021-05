Capolavoro City: è in finale di Champions League. Psg battuto 2-0

Prima finale nella massima categoria per i Citizens

Un vero e proprio rullo compressore. Così si può definire il Manchester City . La formazione di Pep Guardiola conquista il pass per la finale di Champions League imponendosi nettamente sul Paris Saint-Germain. Dopo il 2-1 in terra parigina, i Citizens fanno loro anche il ritorno piegando i francesi orfani di Mbappé.

Il Psg è chiamato a scalare la montagna, ma le cose non si mettono bene. All'11 un rinvio di Ederson coglie impreparata la difesa francese sul proprio lato destro, Zinchenko serve De Bruyne il cui tiro deviato diventa un assist per Mahrez. L'esterno del City non sbaglia e indirizza la gara sui binari preferiti. Il Psg reagisce con veemenza: Marquinhos colpisce la traversa e Di Maria non trova la porta per centimetri. Nella ripresa, però, le squadre si allungano e fioccano le occasioni. Al 64' Foden trova sul secondo palo Mahrez che fulmina Keylor Navas. Cinque minuti dopo cala il sipario sul match con l'espulsione di Di Maria. Finisce 2-0, il City è in finale con pieno merito.