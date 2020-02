Carragher: “City in Champions? Una presa in giro. Se dovesse vincere…”

L’esclusione del Manchester City dalle coppe europee a partire dalle prossime due stagioni è destinata a far discutere. Si addensano nubi scure sul futuro del club inglese. Secondo Jamie Carragher, la presenza dei Citizens in questa edizione della Coppa dalle grandi orecchie è un elemento estremamente destabilizzante. Queste le sue parole al Monday Night Football: “Non posso credere che siano nella competizione ora. Non tanto dal punto di vista del Liverpool, ma cosa accadrebbe se City vincesse la Champions in questa stagione? Sarà una presa in giro per la competizione. La UEFA sarà disperata se il Manchester City dovesse essere battuto dal Real Madrid. Riesci a immaginare se dovessero dare la coppa a Istanbul ad un giocatore del City? La prima domanda che verrà posta a Pep Guardiola sarà: è una vittoria falsa? Ti vengono poste domande sul merito del club. Se dovessero vincere, sarà quasi una sorta di contaminazione, nonostante sia la cosa più grande che City abbia mai fatto. È la cosa più grande che puoi vincere. Ma le domande saranno su se dovessero essere in competizione. Penso che la UEFA avrebbe dovuto togliere City dalla competizione in questo momento, o aspettare fino alla fine della stagione. Sarà solo in corso”.