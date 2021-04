Carragher e Richards delusi: “Il Var rovina tutto. Perché annullare il pari del Dortmund?

Nemmeno la Champions League è al riparo da sviste arbitrali e conseguenti polemiche. Ieri sera, durante l’andata del quarto di finale tra Manchester City e Borussia Dortmund, il polverone si è sollevato per un gol annullato inspiegabilmente a Jude Bellingham. L’attaccante inglese degli ospiti aveva anticipato il portiere Ederson in un contrasto, subendo fallo, ma proseguendo verso la porta sguarnita e depositando il pallone in rete. L’arbitro, però, non è stato dello stesso avviso e ha rilevato un suo intervento falloso. Sarebbe stato il gol del pareggio già nel primo tempo.

FURIA

Ancora una volta le attenzioni sono state catalizzate da VAR. Perché non è intervenuto per aiutare l’arbitro? Ai microfoni di CBS, l’ex Citizens Micah Richards non ha esitato a criticare lo strumento tecnologico: “Stiamo parlando del VAR e di come sta rovinando le partite perché toglie all’arbitro la gestione della sfida”. La replica di Jamie Carragher: “Questa gara sarebbe dovuta finire 2-2, è una sciocchezza quella che dici, si tratta di una situazione unica come fai a non capirlo? L’arbitro avrebbe dovuto far terminare l’azione anche se pensava che fosse fallo e poi nel caso andare a controllare al VAR ed eventualmente cancellare quel gol, invece ha reso impossibile tutto questo con il suo fischio”.