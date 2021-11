Carragher stronca il Psg: “Non vincerà Champions. Neymar, Messi e Mbappé passeggiano”

L'ex difensore duro contro i parigini per l'atteggiamento in campo dei tre davanti

Redazione ITASportPress

Duro affondo di Jamie Carragher al Paris Saint-Germain ed in particolare alle tre stelle offensive Messi, Neymar e Mbappé. L'ex difensore del Liverpool ha parlato, come riporta Metro, a ParamountPlus soffermandosi in modo particolare sull'atteggiamento dei tre campioni in campo a seguito della sconfitta in Champions League contro il Manchester City.

"PASSEGGIANO" - "Non vinceranno mai la Champions League", ha detto Carragher senza giri di parole. Poi la spiegazione. "Non possono vincere quando giocano con tre giocatori che passeggiano in campo. Nessuna squadra ora come ora può permettersi di avere in campo calciatori che passeggiano e per i quali i compagni devono lavorare il doppio. Ci sono quattro squadre che credi possano vincere la competizione che sono Manchester City, Liverpool, Chelsea e Bayern Monaco e nessuna di questa ha giocatori in squadra che fanno come quelli del Psg. I parigini hanno tre calciatori che passeggiano quindi non hanno alcuna possibilità di vincere la Champions".

MBAPPE' - Poi un focus su Mbappé: "Io posso capire tale atteggiamento da Messi ma non da Mbappé. Lui ha 22 anni e non 34. Dovrebbe correre per il campo, tornare indietro a difendere e aiutare i suoi compagni. Il suo atteggiamento in campo non mi piace".