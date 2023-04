Casillas non ha dubbi: “Ecco quale sarà la finale di Champions”

In vista dell'ultima fase della Champions League, l'ex portiere spagnolo Casillas ha fatto il suo pronostico sulle due squadre che arriveranno in finale.

Iker Casillas , ex portiere spagnolo e leggenda del Real Madrid e della Spagna, si è espresso a proposito della fase finale della Champions League che vedrà la prossima settimana le squadre impegnate ai quarti di finale.

Dando il Real come finalista certa, lo spagnolo ha detto: "Chi in finale con il Real Madrid? Se devo analizzare la stagione fin qui, vedo che il Napoli è la squadra che ha fatto meglio. Quindi dico che saranno loro ad arrivare in finale".