Cavani, niente scherzo da ex contro il PSG: “Non si sente ancora pronto”

Niente vendetta da ex per Edinson Cavani. L’attaccante uruguaiano, infatti, non sarà in campo nella sfida tra il suo nuovo club, il Manchester United, e la vecchia squadra per cui era tesserato, il Paris Saint-Germain. Il big match si svolgerà domani sera nel primo turno della fase a gironi della Champions League.

SPIEGAZIONE

Il tecnico dei Red Devils, Ole Gunnar Solskjaer, ha provato a spiegare il motivo dell’assenza di Cavani durante la conferenza stampa della vigilia: “Volevamo che ci fosse, ma non gioca da parecchio tempo. Abbiamo pensato che fosse meglio continuare ad allenarsi. Edinson sa cosa vuole e di cosa ha bisogno. Non si sentiva pronto”.