Cerezo sicuro: “L’Atletico Madrid può vincere la Champions”

Dopo aver eliminato i campioni in carica del Liverpool, l’Atletico Madrid non si pone limiti per il suo percorso in Champions League. Il presidente dei colchoneros Enrique Cerezo è sicuro che la squadra di Simeone possa arrivare fino alla fine e… sollevare la coppa. Parlando ai microfoni di Movistar, il numero uno degli spagnoli ha espresso tutta la sua fiducia nella squadra e nel tecnico.

Cerezo: “Possiamo vincere la Champions questa stagione”

“Siamo speciali. Siamo in grado di vincere la Champions League senza spettatori sugli spalti”, questa la certezza di Cerezo. “Quest’anno potrebbe essere il nostro. Nel campionato spagnolo abbiamo una situazione difficile, ma in Champions League tutto è molto buono. Vogliamo arrivare alla finale, e solo alcune partite ci separano da questo. Diego Simeone è calmo e sicuro di ciò che sta facendo. Sono convinto che Simeone potrà portarci tra le prime quattro”.

Mercato

Anche in ottica mercato, il patron è piuttosto chiaro: “Mi spiace molto per l’addio di Burgos”, ha detto Cerezo che poi sulle possibili trattative future: “Esiste la possibilità che non arrivi nessuno, ma dovremo aspettare la chiusura della stagione. Il mercato in entrata sarà molto complicato per tutti. Noi abbiamo comunque João Félix, è stato il suo primo anno, deve ancora ambientarsi, ma è il nostro giocatore di punta e la base della nostra squadra”.