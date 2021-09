Champions amara per le milanesi: Inter beffata dal Real, Milan k.o. ad Anfield

Inter e Milan escono sconfitte dai primi match di Champions League contro Real Madrid e Liverpool

Serata negativa per le due milanesi in Champions League. Il Milan ben figura al suo ritorno nella massima competizione europea dopo sette anni di assenza, ma capitola al cospetto del Liverpool. Va peggio all'Inter, che crea diverse occasioni, ma cede nel finale al Real Madrid.

I padroni di casa creano grandi occasioni da gol nel primo tempo. Lautaro e Dzeko trovano pronto Courtois: strepitoso in uscita il belga sull'attaccante bosniaco e con un colpo di reni sull'incornata dell'argentino. Quindi Skriniar ci prova di testa, ma manda alto non di molto. Il Real Madrid si fa vedere raramente e perlopiù con Casemiro, il più attivo dei suoi. La beffa per l'Inter si materializza all'89' con Rodrygo che si gira tra gli avversari e beffa Handanovic.