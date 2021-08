Champions, Benfica accede alla fase a gironi con Young Boys e Malmo

Sacrificio e sofferenza per la squadra portoghese che in 10 uomini ha chiuso sullo 0-0 contro il Psv

Si sono disputate stasera le partite di ritorno dei playoff di Champions League. Il match più incerto si è giocato a Eindhoven con il Benfica che doveva difendere il 2-1 dell'andata. I portoghesi, che per un'ora hanno giocato in 10 uomini, con un pizzico di fortuna hanno chiuso sullo 0-0 ottenendo la qualificazione alla fase a gironi. Nelle altre gare il Ferencvaros ha perso 3-2 in casa contro lo Young Boys (all'andata 3-2 per gli svizzeri). Ungheresi fuori. Successo per 2-1 del Ludogorets sul Malmo ma non è bastato visto che nei primi 90 minuti è finita 2-0 a favore degli svedesi che accedono alla fase a gironi.