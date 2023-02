Champions, Diaz regala la prima al Milan: Tottenham brutto e ko

Ha vinto il Milan la gara di andata degli ottavi di Champions League contro il Tottenham. Ha deciso a San Siro un gol di Brahim Diaz in avvio di primo tempo. Pioli sceglie la difesa a tre ma deve rinunciare a Tomori, che non va nemmeno in panchina: Kjaer al suo posto. In avanti Brahim alle spalle di Leao e Giroud. Conte in emergenza punta tutto su Kane, con lui Son e Kulusevski. Nel primo tempo Spurs mai pericolosi, eccezion fatta per una traversa di Kulusevski in fuorigioco. Nella ripresa il Milan ha conservato il vantaggio con una buona prestazione e la compattezza di squadra. Il Tottenham rinvia nel match di ritorno le possibilità di ribaltare il punteggio.