Champions donne, Juventus e Roma in campo mercoledì e giovedì

Mercoledì giallorosse in Austria, il giorno dopo bianconere in casa col Lione

Redazione ITASportPress

Dopo aver vinto le rispettive gare d'esordio contro Slavia Praga e Zurigo, Roma e Juventus tornano in campo per il secondo impegno in UEFA Women's Champions League. Prima trasferta per le giallorosse che, dopo aver agganciato il primo posto in Serie A TIM grazie al successo sul Como, volano in Austria per affrontare mercoledì alle 18.45 (diretta DAZN) il St. Pölten, che nella prima giornata è stato battuto pesantemente dal Wolfsburg (4-0). Una grande occasione per la squadra di Alessandro Spugna che, in caso di vittoria, si presenterebbe a punteggio pieno al doppio scontro diretto a cavallo tra fine novembre e inizio dicembre contro il Wolfsburg.

Giovedì, sempre alle 18.45 (diretta DAZN), sarà il turno della Juventus, che nell'ultimo weekend di campionato è stata battuta 4-3 dal Milan. Dopo aver sconfitto con due gol nella ripresa lo Zurigo nel debutto in Champions, lo Juventus Stadium aprirà le porte al Lione campione d'Europa in carica, che a maggio proprio a Torino si è laureato campione d'Europa per l'ottava volta nella sua storia. Le francesi, però, hanno iniziato malissimo la Champions, perdendo 5-1 in casa contro l'Arsenal.

Le due squadre si affrontano per il terzo anno consecutivo. Nel 2020-21, la Juve si arrese 3-2 in casa e 3-0 in trasferta nei sedicesimi, mentre nel 2021-22 lo scontro è andato in scena nei quarti di finale. La Juve, dopo aver vinto 2-1 nella gara di andata a Torino (gol di Macario per le francesi e di Girelli e Bonfantini per le bianconere), ha perso 3-1 in Francia (reti di Hegerberg, Malard e Macario e per la squadra di Bompastor, di Staskova per la Juve).

UEFA WOMEN'S CHAMPIONS LEAGUE

Gruppo B

St. Pölten-ROMA (mercoledì, 18.45)

Slavia Praga-Wolfsburg (mercoledì, 21.00)

Classifica: Wolfsburg, ROMA 3; Slavia Praga, St.Pölten 0

Gruppo C

Juventus-Lione (giovedì, 18.45)

Arsenal-Zurigo (giovedì, 21.00)

Classifica: Arsenal, JUVENTUS 3; Zurigo, Lione 0