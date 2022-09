Champions donne, la Juve fa 1-1 in Danimarca contro il Koge

Partono forte le padrone di casa, che al settimo minuto sono già in vantaggio, con Pokorny brava a capitalizzare una buona azione di Carusa. La Juve, che pur non aveva iniziato male, con un tiro pericoloso di Boattin al terzo, non si scompone e comincia un lungo giro palla, alla ricerca del varco giusto per segnare un gol in trasferta di importanza capitale. Il varco si apre al 20', grazie a una buona combinazione Boattin-Zamanian, sul cui cross Nilden è brava a insaccare e portare in parità le bianconere.