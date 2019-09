Champions ed Europa League, ecco dove si svolgeranno le finali dal 2021 al 2023

La Uefa ha comunicato le sedi delle finali di Champions League ed Europa League dall’edizione 2021 a quella del 2023. La finale di Champions del 2021 si giocherà a San Pietroburgo, in Russia, mentre quella di Europa League al Sanchez-Pizjuan di Siviglia. La Supercoppa Europa sarà invece al Windsor Park di Belfast. L’ultimo atto della massima competizione europea di terrà nel 2022 all’Allianz Arena di Monaco di Baviera, mentre nel 2023 al Wembley Stadium di Londra. Il Var sarà sperimentato dalla fase a eliminazione diretta dell’Europa League di questa stagione. Per la cronaca, ricordiamo che la finale di Champions League 2020 si disputerà all’Olimpico Atatürk di Istanbul, quella di Europa League invece a Danzica, in Polonia.