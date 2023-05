Champions, finale sarà Inter-Manchester City. Travolto il Real di Ancelotti

Troppo forte il Manchester City stasera che ha vendicato l'eliminazioni passate. La squadra di Pep Guardiola dopo l'1-1 di Madrid, ha travolto il Real all'Etihad Stadium conquistando la finale di Champions League che giocherà il 10 giugno contro l'Inter. Con un 4-0 secco, la squadra inglese non ha dato scampo all'undici spagnolo che non è stato mai in partita uscendo presto di scena. Parte fortissimo il Manchester City e costringe sulla difensiva il Real. La squadra di Guardiola sfiora più volte la rete del vantaggio e poi la trova con Bernardo Silva che sfrutta un assist di De Bruyne. Courtois salva due volte su Haaland ma poi non può nulla ancora su colpo di testa di Bernardo Silva. Nella ripresa la terza marcatura nata su palla inattiva ma a infilare Courtois è stato il compagno di squadra Militao con un errato colpo di testa. Poi nel recupero il poker di Alvarez. Fine dei giochi e City in finale di Champions contro la banda di Inzaghi.