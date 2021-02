Champions, Guardiola: “Dopo aver visto il Bayern contro la Lazio il mio City non è più il favorito”

Dopo la vittoria delper 2-0 contro il Borussia Moenchengladbach, nel match di andata degli ottavi di Champions League, il tecnicoammesso che non è la sua squadra la favorita per la vittoria finale della più importante competizione calcistica europea. ” La verità è che quando vedo come ha giocato il Bayern martedì a Roma contro la Lazio , non credo che siamo noi i favoriti per la vittoria finale e poi siamo una squadra che, in tutta la sua storia, è arrivata in semifinale una sola volta”. Guardiola ex del Bayern scarica la pressione addosso alla squadra di Flick che oggi ha ricevuto una buona notizia: Thomas Muller è tornato ad allenarsi dopo aver trascorso più di 10 giorni in quarantena dopo il Covid contratto in Qatar.