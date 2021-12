Champions, il Bayern strapazza il Barcellona eliminato

Sei su sei con 22 gol lo score del Bayern Monaco in Champions. Durissima la notte per il Barcellona che esce di scena

Il Bayern non perdona. I tedeschi già sicuri di aver vinto il girone di Champions League, all'Allianz hanno battuto il Barcellona per 3-0 eliminandolo dalla competizione. Netta la differenza in campo tra le due squadre e i catalani hanno mostrato ancora una volta i limiti offensivi e una difesa poco attenta. Il Barcellona va in Europa League mentre il Benfica che ha battuto la Dynamo Kiev si qualifica come seconda del girone. Nelle altre partite di stasera 1-1 tra il Manchester United e lo Young Boys, il Salisburgo ha battuto il Siviglia 1-0 e infine il Lilla ha vinto a Wolfsburg 3-1.