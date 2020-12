Champions, incredibile a Kiev: lo Shakhtar annienta il Real Madrid 2-0

Nuovo colpo di scena nel gruppo B di Champions League. Lo Shakhtar Donetsk batte per la seconda volta consecutiva il Real Madrid e cambia nuovamente la classifica del girone in attesa del match tra Inter e Borussia Monchengladbach. Infatti, gli ucraini salgono a quota 7 punti, uno in meno rispetto alla squadra tedesca, ma alla pari dei Blancos. I nerazzurri, invece, restano indietro, con soli due punti.

IL MATCH

Nel primo tempo regna l’equilibrio. L’unica occasione capita ad Asensio che impegna Trublin e sfiora il vantaggio per il Real. Nella ripresa, però, avviene il tracollo inatteso. Courtois sventa una palla gol con una parata miracolosa su Taison, ma poco dopo deve capitolare: Mendy pasticcia e regala palla a Dentinho, che da due passi sigla il vantaggio. Il Real non riesce a reagire e nel finale incassa anche la rete del 2-0. Solomon salta due uomini e batte Courtois sul primo palo. Lo Shakhtar chiude la partita e rimette in discussione la classifica del girone.