Champions, Inter ancora spuntata contro lo Shakhtar: finisce 0-0

L'Inter non riesce ad avere la meglio dello Shakhtar Donetsk. Finisce 0-0 per la terza volta consecutiva tra le due formazioni

L'Inter non riesce ancora una volta a superare lo Shakhtar Donetsk. Come nei due incontri della precedente stagione, finisce 0-0 il confronto tra i nerazzurri e gli ucraini. Gli uomini di Simone Inzaghi restano così con un solo punto in due partite. La qualificazione è già in salita.