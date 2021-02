Champions, Juventus al tappeto: il Porto si impone per 2-1

La Juventus esce dallo stadio di Oporto con una mezza delusione. Il Porto si impone nell’andata degli ottavi di finale, ma il risultato è quanto di più favorevole ai bianconeri: il 2-1, infatti, tiene aperti i giochi per la qualificazione. Alla squadra di Andrea Pirlo basterebbe imporsi per 1-0 nel ritorno tra le mura amiche. Servirà, però, una prestazione ben diversa da quella offerta stasera.

IL FILM DEL MATCH

Bastano 63 secondi per sbloccare l’incontro. A trovare l’1-0 è il Porto che approfitta di un errore clamoroso di Bentancur: l’uruguaiano sbaglia la misura del retropassaggio e lancia Taremi a rete. Szczesny non può nulla e i portoghesi vanno in vantaggio. La Juve fatica a trovare le misure e nei primi minuti è il Porto a dominare. Il primo squillo dei bianconeri arriva al 16′ con Chiesa, murato da un difensore al momento della conclusione. Stesso copione, ma a ruolo invertiti dalla parte opposta del campo 15 minuti dopo, con Oliveira che trova la deviazione di De Ligt. A inizio ripresa è ancora notte fonda per la Juventus, colpita a a freddo da Marega, bravo a controllare e calciare in rete. Kulusevski prova a scuotere i suoi, ma serve una prodezza di Szczesny per tenere a galla i bianconeri. Chiesa prova a rifarsi, ma si oppone Marchesin in tuffo. Il figlio d’arte permette alla Juventus si salvarsi parzialmente siglando la rete del 2-1 con un piatto preciso nel finale. Non basta per acciuffare il pareggio.