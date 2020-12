Champions, Juventus-Dinamo Kiev: le formazioni ufficiali

Archiviato il discorso qualificazione con due turni d’anticipo, la Juventus si concentra sull’ultima missione di questa fase a gironi: conquistare il primo posto nel proprio gruppo. Per riuscire in questo compito, i bianconeri dovranno superare la Dinamo Kiev, a sua volta in cerca di punti per ipotecare almeno la qualificazione alla prossima Europa League. Fischio d’inizio alle ore 21 all’Allianz Stadium.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Queste le formazioni ufficiali scelte da Andrea Pirlo e Mircea Lucescu:

Juventus (3-4-1-2): Szczesny; Demiral, Bonucci, De Ligt; Chiesa, Bentancur, McKennie, Alex Sandro; Ramsey; Morata, Cristiano Ronaldo.

Dinamo Kiev (4-3-3): Bushchan; Kedziora, Zabarnyi, Popov, Mykolenko; Shepeliev, Sydorchuk, Shaparenko; Tsygankov, Verbic, Rodrigues.