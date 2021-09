Champions, Juventus facile col Malmoe. Atalanta, pari contro il Villarreal

La Juventus travolge il Malmoe, mentre l'Atalanta pareggia contro il Villarreal

Buona prova delle due italiane presenti in questa giornata di Champions League. La Juventus travolge agevolmente il Malmoe dimenticando per un giorno i problemi del campionato. L'Atalanta invece gioca alla pari con il Villarreal e strappa un buon punto sul campo dei vincitori dell'ultima Europa League.

Tutto facile per la Juventus, che chiude la pratica già nel primo tempo. Ad aprire le danze ci pensa Alex Sandro, con un perfetto inserimento per colpire di testa su assist di Cuadrado. Dybala sigla il raddoppio al 45' su calcio di rigore. Poi, in pieno recupero, arriva anche il tris firmato da Alvaro Morata: lo spagnolo si invola verso la porta e scavalca il portiere con un pallonetto preciso.