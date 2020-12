Champions, Juventus sul velluto contro la Dinamo Kiev. La Lazio si salva a Dortmund

Le italiane concludono il quarto turno della fase a gironi di Champions League in maniera decisamente positiva. Dopo il pari dell’Atalanta e la vittoria dell’Inter, oggi arrivano un successo firmato dalla Juventus e un pari preziosissimo della Lazio sul campo del Borussia Dortmund. I bianconeri hanno già il pass per gli ottavi, mentre i biancocelesti dovranno attendere l’ultima giornata.

JUVENTUS-DINAMO KIEV

Il primo squillo della partita arriva da parte di Chiesa che non trova la porta per un soffio. La Juventus sembra comunque pienamente in controllo e al 21′ si sblocca l’incontro. Ci pensa lo stesso Chiesa con un colpo di testa perfetto su assist di Alex Sandro. La Dinamo Kiev prova a graffiare, anche se rischia di incassare il 2-0 quando Ronaldo colpisce la traversa. Gli ucraini si rendono pericolosi quando Tsyngankov chiama Szczesny al miracolo. Scampato il pericolo, nella ripresa, la Juventus cambia marcia. Al 57′ Ronaldo insacca in rete dopo una serie di rimpalli. Passano nove minuti e arriva il tris firmato da Morata: Chiesa lo cerca e lo trova con l’aiuto di una deviazione, lo spagnolo non sbaglia davanti al portiere.

BORUSSIA DORTMUND-LAZIO

Non c’è il mitico muro giallonero, ma il Borussia resta un cliente ostico per la Lazio. I biancocelesti sono i primi a rendersi pericolosi, quando, verso la mezz’ora, Acerbi non riesce a ribadire nella porta sguarnita un pallone servitogli da Milinkovic Savic. La risposta del Dortmund è immediata e servono due prodezze di Reina, una su Hazard e una su Reus. Sul finire del primo tempo i gialloneri vanno in vantaggio con Guerreiro che finalizza un’azione perfetta. La Lazio non si scompone e nella ripresa trova il pareggio con Immobile che realizza il rigore assegnato per un fallo ai danni di Milinkovic-Savic. Nel finale il portiere del Dortmund Burki salva per due volte il risultato con altrettante prodezze.