Champions, la Juventus ammessa all’edizione 2021/22

E' ufficiale la partecipazione della nuova Juventus di Allegri alla Champions League

Adesso non ci sono più dubbi sulla partecipazione alla prossima Champions League della Juventus. L'Uefa ha ammesso all'edizione 2021-2022 la squadra bianconera nonostante le controversie legali per la creazione del suo presidente Andrea Agnelli della Superlega. La lettera dell'Uefa inviata al club, e per conoscenza alla Federcalcio, è datata 14 giugno, come riporta l'Ansa da fonti vicine alla società bianconera. Ufficializzata, quindi, l'ammissione dopo la sospensione del procedimento disciplinare Uefa contro Juve, Barcellona e Real Madrid. Sospensione legata all'iter giudiziario in corso presso il Tribunale di Madrid e la Corte di giustizia Ue.